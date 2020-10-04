دام أكثر من عامين.. السعودية ترفع الحظر على الأسماك الفيتنامية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قرارا برفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام، مع استمرار تعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية المستزرعة، والروبيان غير المستزرع.
وأفادت "الهيئة" في قراراها أن القرار يأتي بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الأسماك والروبيان والمنتجات المائية بجمهورية فيتنام الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
وقالت : يأتي القرار ايضا وفقًا للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت قرارًا في وقت سابق بتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1 / 3 / 2018 ، وذلك لحين تصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية التي تم تسجيلها على المنشآت الفيتنامية وبما يضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة إلى المملكة من فيتنام.
مما يذكر أن الاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية، سواء كانت نباتات أو حيوانات، في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئية مناسبة، بهدف زيادة الإنتاج.
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