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الكعبة تستقبل الدفعة الثالثة من المعتمرين

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أدّت الدفعة الثالثة من ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين اليوم، مناسك العمرة بعد الموافقة على عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية، وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك بالتزامن مع دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق, الاستمرار في تقديم الخدمات تزامنًا مع خروج الدفعتين الأولى والثانية، وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر أبواب مخصصة للمعتمرين للدخول والخروج .

وكانت رئاسة شؤون الحرمين وضعت مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقًا كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة.

وبدأت الحياة تدب من جديد في مكة اليوم الأحد، بعد ركود دام سبعة أشهر مع عودة المعتمرين إليها، وذلك بعد أن قررت السلطات رفع الحظر الذي فرضته على أداء العمرة جزئيا.

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وقررت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة اعتبارا من اليوم الأحد بما يعادل ستة آلاف معتمر يوميا. 

ومن المقرر أن تفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. 

ويُشار الي ان العام الماضي كان قد شهد زيارة 19 مليون مسلم لأداء العمرة

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