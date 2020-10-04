تجدد الاشتباكات بين ميليشيات الوفاق في ليبيا

تجددت الاشتباكات بين ميليشيات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، وذلك بعد أيام من صراع مسلح بين كتيبتي أسود تاجوراء، والضمان أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت ميليشيات "أسود تاجوراء" المنحلة بقرار من وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش السيطرة على مقر "الضمان" وطرد عناصرها خارج المنطقة.

واجتاحت "أسود تاجوراء" مقر ميليشيات "الضمان" بالتعاون مع عناصر ميليشيا "رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، المعروف بلقب "البقرة".

وتوعد محمد منصور الواعر القيادي بالميليشيا المنحلة "المجرمين والقتلة المتورطين في أعمال مشبوهة" مؤكدا أنهم سيأتيهم جنود سمعوا عنهم ولم يروهم من قبل.

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وتابع في بيان "سنكون سندا لأهلنا، وسنغير المعادلة ونقلب الطاولة وسنكون على قدر المسؤولية".

وكان وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش أمر بحل كتيبتي "أسود تاجوراء" و"الضمان" وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري في طرابلس، وذلك عقب اشتباكات دامية بين الميليشيات فجر الجمعة قبل الماضية في تاجوراء.

وخرج أهالي تاجوراء في وقت سابق في احتجاجات ضد تناحر ميليشيات الوفاق وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية.