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مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ترامب

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبراين، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب "في حالة جيدة ويدير شئون الدولة بقوة" ، بعد تشخيص إصابته بـ مرض كوفيد 19.

وجاءت التعليقات خلال برنامج Face the Nation على قناة CBS News، حيث قال المسؤول إن النقل المحتمل للسلطة "ليس شيئًا مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي" غير أنه أضاف أن البيت الأبيض "نائب رئيس عظيم" ومستعد لأي سيناريو.

وقال اوبراين "لقد تحدثت مع رئيس الأركان مارك ميدوز هذا الصباح، والخبر السار هو أن الرئيس يشعر بصحة جيدة ويريد بالفعل العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكنني أعتقد أنه سيبقى في كشف أوبراين عن والتر ريد لفترة أخرى من الزمن على الأقل".

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ويخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا للعلاج في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وعلى الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن حالته "خطيرة" ، نشر الرئيس مقطع فيديو من المستشفى اليوم الأحد، حيث كشف أنه في حالة "أفضل بكثير".

'لقد تحدثت مع رئيس الأركان (مارك ميدوز) هذا الصباح ، والخبر السار هو أن الرئيس يشعر بحالة جيدة للغاية ويريد بالفعل العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل ، لكنني أعتقد أنه سيبقى في والتر ريد لفترة أخرى من الزمن على الأقل '، كشف أوبراين.

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