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السعودية والأونروا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المسئولان، خلال لقائهما، بمقر الخارجية بالرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، دور المملكة المميز بوصفها من أهم الشركاء الداعمين لـ (الأونروا).

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