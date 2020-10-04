فرنسا تستعد لإعلان أقصى مستوى إنذار لـ فيروس كورونا

تستعد باريس اليوم، الأحد، لإعلان وضع حالة تأهب قصوى للإنذار من تفشي فيروس كورونا حيث يبدو أن الأرقام المقلقة للعدوى بـ فيروس Covid-19 لم تترك أمام الحكومة الفرنسية خيارًا سوى تشديد القيود في العاصمة وحولها.

حانات ومقاهي شهيرة في باريس مهددة بالإغلاق الكامل في وقت مبكر، من يوم غد الاثنين، بعد أن أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران، أن معدلات الإصابة بفيروس كوفيد 19 هي التي يمكن أن تمنع مثل هذه الخطوة.

اِقرأ أيضًا

وحذر من أنه إذا تم تأكيد الاتجاهات الأخيرة "لن يكون أمامنا خيار"، قائلًا إن "القيود الجديدة ستعني لا مزيد من التجمعات العائلية، ولا مزيد من الأمسيات، وإغلاق تام للحانات".

ولكن يبدو أن التأجيل غير مرجح بعد أن أبلغت فرنسا عن 16972 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوم السبت وحده، وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت البلاد في إجراء اختبارات على نطاق واسع.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة الإقليمية بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أعلى من 250 لكل 100،000 شخص في باريس ، وهو الحد الذي أطلق بروتوكول التنبيه الأقصى الذي أصاب بالفعل مدينتي إيكس إن بروفانس الجنوبية ومرسيليا والمناطق المحيطة بها ، بالإضافة إلى الفرنسيين.

وقالت أوريلين روسو، مديرة وكالة الصحة الاقليمية لمنطقة باريس، اليوم الأحد: "لا يوجد مبرر للرفض"

وكتبت على تويتر "الأرقام هي ما هي عليه، وهي ذات وزن كبير"

وأقر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأن الإغلاق الوشيك للحانات والمقاهي سيكون "قاسيًا" على جميع المعنيين.

وقال لمحطات LCI و Europe 1 اليوم الأحد "نحن فرنسيون ونحب أن نشرب ونأكل ونحيا ونبتسم ونقبل بعضنا البعض".

Advertisements

ونشر تلفزيون BFM الفرنسي اليوم الأحد استطلاعًا لأفاد بأن 61 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في باريس وضواحيها يؤيدون الإغلاق الكامل للحانات، والتي يُسمح لها حاليًا بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً.

وقالت عمدة باريس آن هيدالجو، للصحفيين يوم الأحد "إنها ليست صفقة منتهية، لا يزال هناك عمل يتم إنجازه، وما زلنا نتحدث"، لكنها أقرت أيضًا بأن الوضع الصحي "خطير للغاية".

قالت الحكومة إنها ستستهدف في المقام الأول المؤسسات التي "تقدم المشروبات الكحولية بدون طعام".

ولا يزال أصحاب المطاعم يأملون في تفادي مصير مماثل، على الأقل في الوقت الحالي.

وتقوم السلطات الصحية بتقييم اقتراح مقدم من المطاعم بشأن القيود الطوعية - بما في ذلك تسجيل عناوين منازل عملائها وتحديد عدد الأشخاص في كل طاولة - قبل تقديم توصياتهم إلى الحكومة.

كما تحوم مدن فرنسية كبيرة أخرى، بما في ذلك ليل وليون وجرينوبل وتولوز، بالقرب من عتبة التأهب القصوى، ويمكن أن تكون هناك تدابير مماثلة كما هو الحال في العاصمة.

وحذرت منظمة أرباب العمل، التي تمثل المقاهي والحانات والفنادق والمطاعم والحانات الصغيرة والمراقص، من أن 15 بالمائة من المؤسسات الفرنسية في القطاع البالغ عددها 220 ألفًا مهددة بالإفلاس بسبب قيود الفيروسات، حيث يواجه ما يصل إلى 250 ألف موظف البطالة.

وقالت الحكومة إنها ستتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب حالة طوارئ جديدة تتطلب إغلاقًا عامًا مثل ذلك الذي تم فرضه في ذروة تفشي المرض، من منتصف مارس إلى منتصف مايو.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في فرنسا بسبب كوفيد 19 نحو 32198 بعد تسجيل 49 حالة وفاة أخرى يوم السبت.