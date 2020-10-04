صحيفة كويتية: الاحتجاجات تغلق مداخل ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

أفادت صحيفة الراي الكويتية أن العشرات من الشباب السودانيين قاموا بإغلاق مداخل ميناء السودان الرئيسي على البحر الاحمر (بورتسودان) اليوم الأحد وطريقا بريا يربطه ببقية اجزاء البلاد احتجاجا على الشق الخاص بشرق السودان من اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في جوبا.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن المحتجين ينتمون الى قبائل البجا، الذين يعدون السكان الأصليين لشرق السودان ويشيرون إلى أن الموقعين ينتمون إلى قبيلة البني عامر التي يرون أنها لا تمثّل غالبية سكان المنطقة.

ومن جهته قال سيدي موسى، أحد المحتجين الذين أغلقوا الطريق في منطقة سنكات (120 كلم غرب بورتسودان) : أغلقنا الطريق ولن نسمح لأي جهة بالمرور الا اذا تراجعت الحكومة عن الاتفاق الذي وقع امس في جوبا فالذين وقعوا لا يمثلون شرق السودان ولم يأخذوا وجهة نظر أصحاب المصلحة وفق ماذكرته الصحيفة الكويتية.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية وقعت اتفاق سلام السبت مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.

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ونص الاتفاق على ان يحظى الموقعون بثلاثين في المئة من السلطة في الإقليم الذي يتكون من ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

ويشتمل الاتفاق علي ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

وكان أغسطس الماضي، شهد اشتباكات بين البجا والبني عامر في مدينة كسلا جراء اعتراض البجا على تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي إلى البني عامر.