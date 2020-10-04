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الهند تسجل نحو 76 ألف إصابة جديدة بكورونا

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دوت الخليج -
الهند تسجل نحو 76 ألف إصابة جديدة بكورونا
سجلت الهند 75,829 إصابة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد يوم من اجتياز رقم الـ100 ألف حالة وفاة.

ورفعت وزارة الصحة العدد الإجمالي للمصابين في الهند إلى أكثر من 6.5 مليون، اليوم الأحد، وقالت إن ما لا يقل عن 101,782 شخصا لقوا حتفهم بسبب كوفيد -19.

وقالت وزارة الصحة إن الهند لا تزال تسجل أكبر عدد من الحالات اليومية على مستوى العالم، لكن مع معدل الشفاء بلغ أكثر من 83%، حيث تجاوز عدد الذين تم شفاؤهم 5.5 مليون.

وسجلت الهند أيضًا معدل وفيات منخفض يبلغ 1.56%، وهو ما يقرب من نصف المعدل العالمي.

وعزت وزارة الصحة الاختبارات المتزايدة في البلاد إلى معدل الوفيات المنخفض بشكل مستمر.

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وأجرت الهند ما يقرب من 79 مليون اختبار حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.

وتستعد الهند لإعادة فتح دور السينما، والمتنزهات الترفيهية ذات السعة المحدودة ابتداء من 15 أكتوبر ضمن محاولات إنعاش الاقتصاد.

ويحذر خبراء الصحة من أن هذه الخطوة قد تتسبب في انتشار الفيروس خلال العيد الديني المقبل، وموسم الشتاء.

وكالات

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