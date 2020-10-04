روسيا تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قرة باغ

دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ناجورنو قرة باغ، اليوم الأحد، وقال إن موسكو على استعداد لإيجاد حل لهذا الصراع عبر منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت أن لافروف أبلغ أيضا نظيره الأرمينى اليوم الأحد، بأن روسيا قلقة من ارتفاع عدد القتلى والمصابين فى هذه الحرب التى اندلعت أواخر سبتمبر أيلول. وقالت أذربيجان، اليوم الأحد إن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة كنجة ثانى أكبر مدنها مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة أربعة وتوعدت بالرد وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.

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