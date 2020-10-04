عاجل .. طبيب ترامب : الرئيس قد يخرج من المستشفى غدا

قال طبيب الرئيس الأمريكى دنالد ترامب، إن الرئيس كان يعانى الخميس من درجة حرارة عالية، موضحا أن حالته الصحية الآن جيدة وقد يخرج غدا لاستكمال العلاج فى البيت الأبيض، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال الفريق الطبى الخاص بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مؤتمر صحفى، إن الرئيس ترك السرير ويعانى من أعراض خفيفة، وأن نسب الأوكسجين فى دم الرئيس حاليا جيدة. وأوضح الفريق الطبى، أن وضع الرئيس كان مقلقا فى البيت الأبيض لكنه تحسن الآن، مشيرا إلى أن الرئيس قد يخرج غدا لاستكمال العلاج فى البيت الأبيض. وأعلن ترامب، الجمعة الماضية، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

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