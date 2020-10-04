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 البيت الأبيض يكشف عن حالة ترامب الصحية 

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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، اليوم الأحد، عن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحية بعد إصابته بفيروس .

وقال أوبراين في مقابلة مع محطة "سي بي إس": "الرئيس دونالد ترامب يشعر بأنه على ما يرام ويرغب في العودة لمهام عمله بالبيت الأبيض لكنه سيبقى في المستشفى".

وتابع المستشار: "تحدثت مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز هذا الصباح والأنباء الطيبة هي أن الرئيس يشعر بأنه على ما يرام ويرغب حقا في العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكني أعتقد أنه سيبقى في المركز الطبي العسكري في والتر ريد لفترة أخرى من الوقت على الأقل".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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