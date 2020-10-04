إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى تركيا بسبب شراسة كورونا.. تفاصيل

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم، الأحد، إلغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من إيران إلى تركيا حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بيانها، أنه بعد أيام قليلة من استئناف الرحلات الجوية للشركات الإيرانية إلى تركيا، تم الإعلان عن توقفها.

وأرجع البيان، أسباب هذا القرار إلى الإجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأحد، تسجيل 211 وفاة جديدة و3653 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، و عدد الإصابات 471773 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

و وارتفع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في "وضع صحي أحمر" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.