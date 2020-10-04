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إصابة مساعد ترامب بفيروس كورونا

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أصيب أحد المساعدين الشخصيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس المستجد "كوفيد-19" حسبما أكدت التقارير.

وذكرت مراسلة وكالة "بلومبيرج" أن نيكولاس لونا الذي يعمل عن كثب مع الرئيس الأمريكي هو الأحدث في الدائرة المقربة من ترامب يصاب بالفيروس.

وأوضحت أن لونا متزوج من إحدى مساعدات جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ترامب، حيث تسببت إصابته في قلق مسؤولي البيت الأبيض الآخرين.

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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه كان على متن الطائرة الرئاسية رفقة ترامب أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا، اكتشفت إصابة العديد من المساعدين والمراسلين وأعضاء الكونجرس وغيرهم بالفيروس.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبراين، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب "في حالة جيدة ويدير شئون الدولة بقوة".

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