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الكويت تنهي عمل عدد من الوافدين لديها

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كشف مدير عام البلدية في الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن إنهاء خدمات 25 موظفًا وافدًا يعملون في قطاع المالية والإدارية .

ووفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية فقد قال المنفوحي أن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين تأتي استكمالًا لسياسة الإحلال التى تنتهجها البلدية في جميع قطاعاتها، مؤكدًا حرص الجهاز التنفيذي على تكويت جميع الوظائف سواء الإدارية أو الفنية.

يُشار إلى أن وزير البلدية وليد الجاسم دعا إلى إنهاء 50 بالمئة من العمالة الوافدة في الجهاز التنفيذي حيث تم قبل ثلاثة أشهر إنهاء خدمات نحو 30 بالمئة من عدد الموظفين الوافدين، ويتم حاليًا استكمال النسبة المقررة .

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي قد حقق نجاحا ملحوظا  في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعًا من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات. 

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ووفق التقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي أن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها تجاوزت %95 في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات. 

واشار التقرير الي أن إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي %79 يقابلهم %21 للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين 297335 مواطنًا، يقابلهم 77421 مقيمًا فقط.

وذكر التقرير ان المقيمين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي توزع مابين  34375 منهم في القطاع الطبي والصحي و24184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات.

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