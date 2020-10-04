CNN: ترامب غاضب من كبير موظفي البيت الأبيض بعد حديثه عن صحته

وقال ميدوز للصحفيين أمس السبت، إن وضع الرئيس ترامب أكثر خطورة مما قدمه طبيب البيت الأبيض شون كونلي.
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وتحدث كبير موظفي البيت الأبيض إلى شبكة فوكس نيوز قائلا إن حالة ترامب الصحية تدهورت يوم الجمعة، حيث تعرض لانخفاض الأكسجين في الدم بشكل سريع.
وبعد تلك التصريحات، أكد مصدر مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN أن ترامب غير سعيد بمارك ميدوز، مضيفا أن مستشاري ترامب يعتقدون أنه دمر مصداقية مؤتمرات الفريق الطبي لإعلان تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي.
وقال المصدر إن طبيب البيت الأبيض شون كونلي تحدث مع ترامب قبل المؤتمر الصحفي يوم السبت، موضحا أن الطبيب لن يقول أكثر مما يريده ترامب.
وأحدثت التقييمات المتضاربة لصحة الرئيس الأمريكي المصاب بفيروس كورونا حالة من الجدل في الولايات المتحدة، وسط اتهامات للفريق الطبي لترامب بإخفاء معلومات حول حالته الصحية.
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