كبير موظفي البيت الأبيض يكشف تفاصيل "التدهور السريع" لصحة ترامب

وقال ميدوز: "بالأمس، كنا قلقين للغاية، كان الرئيس يعاني من الحمى، وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم بشكل سريع".

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وأضاف أن ترامب حقق "تحسنًا لا يُصدق" منذ ذلك الحين، قائلا: لم يعد الرئيس يعاني من الحمى وكانت مستويات تشبع الدم بالأكسجين لديه أفضل.

وقال "أنا متفائل جدا جدا بناء على النتائج الحالية" ، محذرا من أن الطبيب قال إنه "لن يخرج لمدة 48 ساعة أو نحو ذلك".