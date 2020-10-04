وقال ميدوز: "بالأمس، كنا قلقين للغاية، كان الرئيس يعاني من الحمى، وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم بشكل سريع".
وأضاف أن ترامب حقق "تحسنًا لا يُصدق" منذ ذلك الحين، قائلا: لم يعد الرئيس يعاني من الحمى وكانت مستويات تشبع الدم بالأكسجين لديه أفضل.
وقال "أنا متفائل جدا جدا بناء على النتائج الحالية" ، محذرا من أن الطبيب قال إنه "لن يخرج لمدة 48 ساعة أو نحو ذلك".
واستطرد "أفهم أن الأمريكيين قلقون، ولكن بعض مخاوف وسائل الإعلام غير منطقية".
وتابع: لقد رأيت بعض التقارير وجميع الصور حول انتقال السلطة ومن سيحل محل هذا الشخص أو ذلك الشخص، وبينما قد يؤدي ذلك إلى نقرات جيدة على الإنترنت وإحداث مبالغة كبيرة على التلفزيون، لا يوجد هناك اعتبار لأي خطر على انتقال السلطة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبير موظفي البيت الأبيض يكشف تفاصيل "التدهور السريع" لصحة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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