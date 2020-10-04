وظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر للتوظيف الرابط والشروط وموعد التقديم للرجال فقط

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب التقديم والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لشغل رتبتي (جندي وجندي أول) يمكن للرجال فقط التقديم عليها، حيث أوضح الشروط وموعد التقديم التي يجب أن يتوافر بالشخص المتقدم، ومن خلال هذا الموقع نوضح شروط التقديم وموعد التقديم.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات :

يتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات وفقاً لإرشادات الإدارة العامة من يوم الأحد الموافق 17/2/1442 هجري في تمام الساعة 10 صباحاً، وينتهي التسجيل والتقديم في يوم الخميس الموافق 21/2/1442 هجرية الساعة العاشرة صباحاً، ويتم التقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمنصة (أبشر – التوظيف).

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات :

اشترطت الإدارة الخاصة بمكافحة المخدرات بعض من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، ونعرض ما يلي:

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالأدلة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفا في جهة حكومية

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

الوظائف والمؤهلات والشروط : 1- جندي أول:

تختص كل رتبة من الوظائف الخاصة لمكافحة المخدرات بعض من الشروط والمستندات التي يجب توافرها لديه، ويحتاج المتقدم لشغل رتبة جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص، ولمعرفة كافة التفاصيل يتم الدخول على رابط التقديم الرسمي.

شروط خاصة بالمؤهل :

وقد اشترطت هذه الرتبة أن يكون حاصلاً على المؤهل أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في بعض التخصصات منها

دعم فني الحاسب الآلي

شبكات الحاسب الآلي

إدارة شبكات الحاسب الآلي

أنظمة شبكات الحاسب الآلي

محاسبة

قانون

تبريد وتكييف

أمن وسلامة

قوى كهربائية

كهرباء سيارات

محركات ومركبات

معدات ثقيلة

أنظمة هيدروليكية

الصيانة الميكانيكية

2-جندي :

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

الدخول على منصة أبشر للتوظيف. اختيار أيقونة وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات اختيار أيقونة التسجيل من هنا. اختيار الوظيفة المناسبة التي يرغب المتقدم التقديم عليها. في خانة بحث السريع يقوم المتقدم بإدخال رقم الطلب الخاص به لمعرفة النتيجة

خطوات التسجيل في الوظائف: