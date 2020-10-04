بعد إصابته بكورونا.. إدخال الرئيس الأوكراني السابق إلى مستشفى

كييف ـ وكالات: أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بنقل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إلى أحد مستشفيات العاصمة كييف، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي سبب له التهابا رئويا حاد له. وذكر موقع “ديلو” الإخباري الأوكراني نقلا عن زوجته مارينا بوروشنكو أن الرئيس السابق أدخل إلى المستشفى بعد سوء حالته الصحية وذلك بعد إصابته خلال الأيام السابقة بفيروس كورونا المستجد. وقالت مارينا للموقع: “على الرغم من حقيقة أن زوجي مصاب بالتهاب رئوي ثنائي، إلا أنه يمتلك إرادة قوية ويظهر ذلك من خلال مواجهة الفيروس”. وأضافت: “بوروشنكو يلتزم بصرامة ببروتوكول العلاج”.

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