الرئيس الأميركي: الاختبار الحقيقي للتعافي سيكون خلال الأيام المقبلة

واشنطن ـ د ب أ:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رساله عبر الفيديو مساء أمس الاول إنه “بدأ يشعر بالارتياح” لكن الأيام المقبلة هي “الاختبار الحقيقي” لتعافيه من فيروس كورونا. وقال في الرسالة المنشورة عبر تويتر “أعتقد أنني سأعود قريبا”، مضيفا أنه يكافح للتغلب على الفيروس على المستوى الشخصي والعالمي. وتابع مستخدما شعار حملته: “يجب أن أعود لأنه لا يزال يتعين علينا أن نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”. وشكر ترامب أطباءه وكل من تمنوا له الشفاء العاجل في المنزل وفي جميع أنحاء العالم. وقال”الحب المنهمر كان مذهلا، لن أنساه أبدًا”. وفي وقت سابق أمس الاول قال شون كونلي، طبيب ترامب، إن الرئيس بحالة صحية جيدة. وأضاف كونلي في تصريحات للصحفيين خارج مركز وولتر ريد الطبي في ماريلاند أن الرئيس لم يعد يعاني من الحمى وليس موضوعا على أجهزة التنفس الاصطناعي ولا يواجه صعوبة في التنفس أو الحركة. وذكر كونلي أن “الرئيس بحالة صحية جيدة للغاية هذا الصباح”، مضيفا أن الفريق الطبي “مسرور للغاية بالتقدم الذي حققه الرئيس”.

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