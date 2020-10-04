إقليم قره باغ يعلن مقتل 18 مدنيا خلال أسبوع من القتال

واندلعت صباح الأحد، 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم ناجورنى قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة فى العمليات العسكرية.

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