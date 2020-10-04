شرطة بيلاروسيا تستخدم مدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين

تظاهر عشرات الآلاف فى وسط مينسك عاصمة روسيا البيضاء، اليوم الأحد لمطالبة السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ما دفع الشرطة لاستخدام مدافع المياه لتفريقهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وهذه المظاهرة هى الأبرز ضمن سلسلة من المسيرات فى بيلاروسيا منذ انتخابات التاسع من أغسطس آب التى حقق فيها الرئيس الحالى ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا، ويقول معارضوه إن نتائجها زورت من أجل بقاء لوكاشينكو لفترة رئاسية سادسة. وسار الحشد، الذى كان يلوح بأعلام بيضاء عليها شريط أحمر، على وقع قرع الطبول باتجاه مراكز الاحتجاز حيث يُعتقد أن السجناء السياسيين محتجزون فيها، وذلك وفقا للصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى. واستخدمت شرطة روسيا البيضاء مدافع مياه مثبتة على عربات مدرعة تابعة للشرطة لتفريق المتظاهرين واعتقلت العديد منهم. وفرض رجال شرطة مسلحون، يضعون خوذات سوداء على رؤوسهم ويحملون الهراوات، طوقا أمنيا على الشوارع فى وسط مينسك.

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