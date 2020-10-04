الحوثي يواصل جرائمه.. الميليشيات تستهدف الأحياء السكنية واستنكار يمني للصمت الدولي

استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، القصف الإجرامي المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة الثقيلة من مواقعها في تبتي سوفتيل والسلال على مدينة تعز.

وأفاد وزير الإعلام اليمني، بأن القصف الذي تشنه مليشيا الحوثي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين الذين بدأوا بالعودة لمنازلهم، وراح ضحيته العشرات من النساء والأطفال‏ بين قتلى وجرحى.

وألمح "الارياني"، إلى أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإجرامية من قصف للأحياء السكنية بمدينة تعز وترويع سكانها والحصار الذي تفرضه على المحافظة منذ الانقلاب، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء هذه المحافظة الصامدة التي تصدت بكل بسالة للمشروع الإيراني وأداته الحوثية وتصدرت معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية‏.

كما عبر الإرياني عن دهشته لاستمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب، مطالبا بتدخل فوري وفاعل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها ورفع الحصار على محافظة تعز تنفيذا لاتفاق السويد.

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ويُشار إلى أن الدفاع المدني السعودي أعلن، اليوم الأحد، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية في جازان دون إصابات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، العقيد محمد الغامدي، إن الفرق باشرت موقع سقوط المقذوف، حيث جرى اتخاذ الإجراءات المعتمدة عند هذه الحالات.

وتسبب سقوط المقذوف الحوثي في تضرر مركبة نتيجة الشظايا المتطايرة، بينما لم يعلن عن تسجيل أي إصابات.

وأوضح أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه قرية حدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.