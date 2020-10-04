وزير الري الإثيوبي: لولا سد النهضة لدمرت الفيضانات السودان

زعم وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بأنه لولا التعبئة الأولى لـ سد النهضة لكانت كارثة الفيضان في السودان أشد سوءا، وفق لتغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر".
وقال بيكيلي، وفقا لتغريدة على حسابه، اليوم الأحد، "لولا التعبئة الأولى لسد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، لكانت كارثة فيضان السودان الذي دمر آلاف المنازل وشرد عشرات الآلاف من الاشخاص أشد سوءا".
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وأضاف وزير المياه والري الإثيوبي: "سد النهضة ليس مجرد مصدر لتوليد الكهرباء بالمنطقة".
وتابع حسب تغريدة ثانية أن سد النهضة له أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده؛ كونه مصدر تنمية للطاقة المتجددة، وفوائد أخرى سترجع بالنفع على بلدان المنطقة الافريقية في إدارة الفيضانات والجفاف وتخزين المياه".
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