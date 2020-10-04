أول جلسة بعد وفاة أمير البلاد.. انتعاشة كبيرة للبورصة الكويتية

حققت سوق الأسهم الكويتية، اليوم الأحد، انتعاشة كبيرو حيث قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في حين تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الجمعة الماضي.
وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ أبريل الماضي، وارتفعت جميع أسهمه عند الغلق، كما ارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 في المائة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 في المائة، وفقًا لـ "رويترز".
وأفاد بنك الكويت الوطني في إفصاح للبورصة اليوم، أنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليار دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية.
وأكد البنك المركزي الكويتي أمس التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.
كان جثمان أمير الكويت الراحل قد وري الثرى عصر الأربعاء الماضي بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدم أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الجنازة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.
ويشار الي أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد إعتلي مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.
كان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له أعلن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".
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