مسئول سابق في البيت الأبيض: حالة ترامب أسوأ بكثير من المعلن

قال مستشار الصحة السابق في البيت الأبيض الدكتور إيزيكيل إيمانويل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أكثر مرضا مما يعلن" إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر المسئول السابق أنه على مدار يوم الجمعة كان الأطباء يقللون من حدة مرض ترامب، موضحين أنه كان يستريح، لكنه في الواقع كان متعبا ويعاني من ارتفاع في الحرارة وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم ما اضطرهم إلى وضعه على جهاز للتنفس.

وأضاف إيمانويل الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في تصريحات لشبكة "سي ان ان" أن العلاج الذي يتناوله ترامب يوحي بالقلق إزاء صحته.

ورأى أن الرئيس الأمريكي لم يكن ليتناول عقار "ريمديسفير" ويحصل على مزيج تجريبي من علاج غير مرخص، إلا إذا كانت الأمور "أسوأ بكثير".

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وأوضح أن قراءة ما بين السطور تؤكد أن ترامب كان مريضا جدا وأن الأمر حدث بسرعة كبيرة وسط مجريات الأحداث.

وأشار إلى أنه بافتراض إصابة ترامب بالفيروس خلال تجمع للإعلان عن مرشحة للمحكمة العليا يوم السبت قبل الماضي، فإن الرئيس أصبح مريضا منذ يوم الأربعاء والخميس وهو تطور سريع جدا للمرض.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي أوبراين أكد، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب "في حالة جيدة ويدير شئون الدولة بقوة".