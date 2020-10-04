وفاة مصمم أزياء عالمي بكورونا

قال متحدث باسم مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن تاكادا توفي الأحد بكورونا.
وذكر المتحدث أن تاكادا (81 عاما) كان في المستشفى الأميركي في باريس بضاحية نيويي-سير-سين السكنية في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية.
وتملك مجموعة (إل.في.إتش.إم) للأزياء، وهي أكبر مجموعة للأزياء الفاخرة في العالم، كينزو وهي دار الأزياء التي أسسها تاكادا في السبعينيات.
وقال موقع "دبليو.دبليو.دي" للأزياء إن تاكادا أتى "بمذاق لوني وإبداع طازج" إلى باريس في السبعينيات.
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