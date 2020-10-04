أمير الكويت يشكر رئيس الوزراء البحريني على برقية توليه الحكم

تلقى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني برقية شكر جوابية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك ردًا على برقيته المهنئة له بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لـ رئيس الوزراء على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها المزيد والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وكان جثمان أمير الكويت الراحل كان قد وري الثرى عصر الأربعاء الماضي بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدم أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الجنازة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.
ويشار الي أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد إعتلي مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.
وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".
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