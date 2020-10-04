استنفار أمنى فى فرنسا للبحث عن مفقودين بسبب الفيضانات

نشرت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، نحو ألف رجل إطفاء و4 مروحيات عسكرية، للمساعدة فى البحث عن ثمانية أشخاص على الأقل ما زالوا مفقودين فى منطقة جبلية بجنوب شرق البلاد، بعد فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل شخصين جرفتهما السيول من فرنسا عبر نهر رويا إلى إيطاليا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" جرفت السيول المنازل ودمرت الطرق والجسور المحيطة بمدينة نيس، على الريفييرا الفرنسية بعد أن هطلت أمطار تعادل متوسط ما يسقط فى مدة عام تقريبا فى أقل من 12 ساعة. وقال عمدة نيس، كريستيان إستروسى، إن أكثر من 100 منزل دمرت أو لحقت بها أضرار بالغة. كما قدم رجال الإنقاذ مساعدات طارئة، من ضمنها المواد الغذائية والمياه، للسكان الذين يعيشون فى القرى المعزولة.

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