الجيش اللبناني: إحباط تهريب 37 شخصا عبر البحر المتوسط

أعلن ​الجيش اللبناني​ اليوم الأحد عن إحباط عملية تهريب 37 شخصا عبر البحر المتوسط، غالبيتهم من السوريين.

وقال الجيش في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" إن وحدات من القوات البحرية في الجيش اللبناني أوقفت مركبا يُستخدم في تهريب أشخاص، وأحبطت عملية تهريب 37 شخصا، 34 سوريا بينهم 7 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى لبنانيين اثنين وفلسطيني واحد.

ولفت البيان إلى أنه "قد تم توقيف المركب على بعد خمسة أميال من جزر الرامكين".

وتابع: "جاء ذلك بعدما رصدته رادارات بحرية الجيش التي تشدد مراقبتها منعا لعمليات التهريب".

وأكدت قيادة الجيش أنه بعد التقصي والمتابعة، أوقفت مديرية المخابرات اللبناني، لقيامه بتنظيم وتحضير عملية التهريب، وسُلم الموقوفون إلى الجهات المختصة.