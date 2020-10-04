الملك عبدالله الثاني : اتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته من الفيروس

دوت الخليج :- تمنى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، الشفاء لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من فيروس كورونا المستجد. وأعلن ترامب الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة "إيجابية". وكتب الملك عبر منصة "تويتر"، "أتمنى لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الشفاء العاجل والكامل". Advertisements وقال الملك: "الأردن مستمر بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائه الآخرين لمواجهة كوفيد19، واثاره حول العالم". وكتب ترامب على "تويتر" ثبتت إصابتنا أنا وميلانيا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز هذا معًا!"

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