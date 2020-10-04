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اعتقال مشتبه به بعد هجوم قرب معبد يهودى فى ألمانيا

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محمد بدر 2020-10-04 22:53 0 تبليغ

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ألقت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، القبض على رجل هاجم رجلا يهوديا وأصابه بإصابات خطيرة بالقرب من معبد يهودى، فى بلدة هامبورج، بينما كانت الجالية اليهودية تحتفل بعيد "العرش السوكوت".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، وقع الحادث بعد نحو عام من هجوم شنه مسلح من اليمين المتطرف على معبد يهودى فى مدينة هالة شرق البلاد فى عيد الغفران "يوم كيبور" المقدس عند اليهود.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم "29 عاما" متهم بإلحاق أذى جسدى بالغ، وأضاف أنه يبدو أن المهاجم يتصرف بمفرده وأنه لا يوجد أى تهديد آخر.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الضحية البالغ من العمر 29 عاما تعرض لإصابات خطيرة فى الرأس، وأن المهاجم كان يرتدى زيا عسكريا، يشبه زى النازية الجديدة الذى كان يرتديه المهاجم فى مدينة هالة.

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