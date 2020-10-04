إقليم قره باغ: أذربيجان تدفع للمرتزقة للقتال ضدنا

قالت نائبة وزير خارجية إقليم ناغورني قره باغ، إن قوات أذربيجان هي من بدأت الهجوم، مشيرةً إلى أن أرمينيا ذكرت أنها مستعدة لحل المشكلة سلميًا.

وأضافت في تصريحات لقناة "العربية": "عمليات أذربيجان العسكرية تستهدف سكان الإقليم، وتركيا قالت إن أذربيجان لن توقف الحرب حتى خروج الأرمن من الإقليم".

وتابعت: "وقف إطلاق النار هو شرطنا الوحيد قبل أي حوار، واذربيجان تدفع للمرتزقة للقتال ضدنا".

وينطوي الصراع على خطر نشوب حرب شاملة بين أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، مما قد يجر قوى أخرى. وتدعم تركيا أذربيجان وأبرمت أرمينيا معاهدة دفاع مع روسيا.

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وتصاعدت حدة القتال، الذي اندلع قبل أسبوع، بين قوات أذربيجان وقوات من الأرمن على مدى اليومين الماضيين وامتد إلى خارج الإقليم المنشق.

واتهمت أذربيجان من قبل أرمينيا بقصف أراضيها من واردنيس، وهو ما نفته يريفان.

وتقول أرمينيا إن أذربيجان اتخذت من المطار في مدينة غنجه قاعدة لطائراتها الحربية، لشن حملات القصف على الإقليم