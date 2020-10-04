25 قتيلا.. اشتباكات عنيفة بين ميلشيات أردوغان داخل معسكر تدريب في تركيا

قتل 25 من الصوماليين والليبيين في معسكر تدريب بمدينة إسبرطة غرب تركيا، بعد دخول المقاتلين الذين تعمل أنقرة على تدريبهم في اشتباكات عنيفة، وفقا لموقع "صومالي جارديان".

وأفادت وسائل إعلام تركية باندلاع اقتتال بين الجنود الصوماليين والليبيين بعد تورط أكثر من 400 شخص في الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية طعن أحد الجنود الصوماليين لجندي ليبي.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم تكسير نافذة سيارة ضابط كبير في الثكنة العسكرية أراد التدخل لوقف الاقتتال.

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ولم تكشف التقارير مزيدا من التفاصيل حول الحادث، وما نوع التدريب الذي يحصل عليه هؤلاء الأجانب في مدينة اسبرطة التركية.

ودائما ما يعتمد النظام التركي على المرتزقة من سوريا وليبيا والصومال وغيرهم في حروبه التي يشنها خارج الحدود التركية.

وعملت أنقرة منذ تحالفها مع حكومة الوفاق على توفير التدريب للميليشيات التي يتم نقلها إلى محاور الصراع في طرابلس، فضلا عن تزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة.