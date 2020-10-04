ظهور غواصة كورية شمالية "خارقة" تهدد القوات الأمريكية

وبحسب صحيفة "navalnews" فإنه من المرجح أن تكون الغواصة مسلحة بثلاثة صواريخ Pukguksong-3 التي تعد الأفضل أداءا؛ لذلك ستشكل، تهديدًا خطيرًا لأهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ولكن ما مدى حقيقة التهديد؟
وتمتلك البحرية الكورية الشمالية أسطولًا كبيرًا من حوالي 20 غواصة من طراز روميو كلاس، وهو تصميم روسي ولكن تم بناء البعض في الصين والبعض الآخر محليًا.
ويعد تصميم "روميو" من الحقبة السوفيتية يتجاوز الآن 60 عامًا، وربما أدت عملية التحديث إلى تدهور قدراتها القديمة بشكل أكبر، ويعني وضع أنابيب الصواريخ أن سعة البطارية، التي تدفع الغواصة عندما تكون مغمورة، قد تنخفض إلى النصف تقريبًا، وسيؤدي هذا إلى تقليل نطاقه المغمور بشكل كبير.
وزعمت المجلة أن ظهور هذه الغواصة "سيشكل تهديدا خطيرا لأهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن صواريخ "KN-26 Pukguksong-3"، والتي اختبرت في العام السابق حلقت لمسافة 450 كيلومترًا (280 ميلًا).
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المدى لا يعتبر بعيدا، لكن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 910 كيلومترات (565 ميلًا).
وأوضحت أن البحرية الكورية الشمالية أسطولًا كبيرًا من حوالي 20 غواصة من طراز "روميو كلاس" مستوحى من تصميم روسي، وأن عملية بناء بعض القطع تمت في الصين أو محليا في كوريا الشمالية وتم بناء حجرات جديدة لإطلاق الصواريخ بتكون أكثر اتساعا.
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