مساعدو ترامب: الرئيس متلهف للعودة إلى قيادة حملته الانتخابية

قال مستشارون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متلهف للتغلب على فيروس كورونا "كوفيد-19" والعودة إلى مسار حملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر.

وذكرت "نيويورك بوست" أن ترامب لا يزال في مستشفى والتر ريد الطبي العسكري ولن يخرج قبل يوم الاثنين، لكنه كان يناقش أوضاع حملته والسباق الرئاسي عبر الهاتف مع مسئولي الحملة.

اقرأ أيضا:

وقال جيسون ميلر كبير مستشاري حملة ترامب الرئاسية إن الرئيس الأمريكي بمجرد خروجه من المستشفى سيكون جاهزا للعودة إلى فعاليات الحملة، مضيفا أنه بدا نشيطا جدا.

Advertisements

في السياق ذاته، أكد ستيف كورتيس المستشار بالحملة الانتخابية أن الأمر لن يكون سوى مسألة وقت قبل أن يعود ترامب لقيادة السباق.

وأضاف خلال حديثه عن مكالمة بين ترامب وكبار موظفي حملته يوم السبت "لقد كان متفائلا وحازما كما كان في أي وقت مضى.. هذا الرئيس سوف يتعافى".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية أن نائب الرئيس مايك بنس سيواصل أنشطة الحملة نيابة عن ترامب، بعد إصابة الأخير وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.