استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة 1442

يعتبر استعلام عن نقل كفالة من الأمور التي تشغل بال العديد من الوافدين والمقيمين داخل المملكة السعودية وخصيصًا من لديهم مشاكل مع الشخص الكفيل حيث تُطبق السعودية في تعاملها مع الوافدين والعاملين على أراضيها من غير ذوي الحاصلين على الجنسية السعودية نظام الكفالة، حيث يعتبر الكفيل هو المسؤول عن الوافد فلا يحق للوافد الدخول والخروج دون الحصول على موافقته.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة وزارة العمل

يعد نظام الكفالة من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية حيث لا يمكن لأي شخص من دولة أخري غير حامل للجنسية السعودية أن يقيم في المملكة إلا إذا كان تحت كفالة شخص سعودي الجنسية، لذلك يبحث العديد من الوافدين عن طريقة الاستعلام عن نقل الكفالة، ويمكن معرفتها من خلال الخطوات الأتية:

في البداية لا بد من زيارة الموقع الرسمي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم إجراء تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم والرقم السرى في الخانات المخصصة الظاهرة أمام المستعلم.

بعد ذلك يجب اختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة التي لها علاقة بالوافد أو المقيم المطلوب الاستعلام عن أيهما.

بعد كتابة كل البيانات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة “بحث”.

بعد ذلك يقوم الموقع بالاطلاع على حالة طلب المُستعلم، ثم تظهر للباحث كافة البيانات الخاصة بالعامل ويظهر أيضاً إذا تم الموافقة على الطلب أم لا.

وسواء كانت نتيجة الطلب يتوجب على المستخدم الاطلاع على جميع شروط نقل الكفالة دون علم أو دون موافقة الكفيل.

رابط الاستفسار عن نقل كفاله عامل وافد

أولاً يجب تسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. بعد ذلك يجب القيام بالنقر على أيقونة “استعلام نقل الكفالة”

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتي من بينها رقم الإقامة والاسم.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المؤسسة أو العمل الجديد الذي ترغب في نقل الكفالة إليه.

بعد الانتهاء من إجراء الخطوات السابقة قم بالضغط على “بحث”.

وفي النهاية سوف تظهر كافة المعلومات.

ولكل شخص يرغب في الاستفسار عن نقل كفالة عامل وافد يجب عليه الدخول بنفس الرابط المذكور في الخطوات السابقة، والبدء في الاستفسار عن أي شيء يخص نقل كفاله عامل وافد، علماً بأن ساعات العمل الرسمية للرد على الاستفسارات تكون من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة8 مساءً.

شروط نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل من الأمور التي تشغل بال الكثير من الوافدين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية وخصوصًا من لديهم مشاكل مع الشخص الكفيل، ولكن قبل أي شئ يجب معرفة أن نقل الكفالة لا تتم حسب رغبات الوافد ولكن هناك شروط إذا حدثت يمكن للوافد حينها أن يقوم بنقل كفالة بدون موافقة الكفيل، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يحق نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في حال العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخصة عمل لكون النطاق الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر .

يحق نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في حال إذا لم يقوم صاحب العمل بدفع الراتب للوافد لمدة أقصاها 3 شهور من بدء العمل.

ويحق أيضاً نقلها دون موافقته إذا لم يقم صاحب العمل بإصدار الرخصة أو بتجديد الأوراق الخاصة بالإقامة خلال الثلاث شهور التي تلي قدوم العامل الوافد للملكة.

ويحق أيضاً في حال انتهاء رخصة العمل أو مدة رخصة إقامة الوافد.

يحق نقل الكفالة بدون علم الكفيل إذا كان هناك إثبات بلاغ كيدي لتغيب العامل عن العمل وإثبات العامل كيدية هذا البلاغ.

وكانت هذه هي الخمس شروط التي يحق للوافد أن يقم بنقل الكفالة من صاحب العمل الحالي إلي صاحب عمل أخر دون الرجوع للكفيل ، أما دون ذلك فلا يحق للمقيم أن ينقل الكفالة أو يقوم بالعمل في أي مكان آخر دون موافقة الكفيل.

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شروط نقل الكفالة بموافقة الكفيل

في حاله إذا لم تنطبق على المقيم أي من الشروط السابقة ينبغي عليه نقلها بعلمه عند توفر الشروط التالية:

ضرورة موافقة الكفيل الحالي (الأول)، وموافقة الكفيل الجديد (الثاني) المراد نقل الكفالة إليه، وموافقة العامل.

ضرورة الحصول على الموافقة من مكتب العمل.

يجب أن يكون العامل قد مضى سنة على الأقل لدى الكفيل الأول من تاريخ الدخول للدولة أو من تاريخ نقل الخدمات أو العمل.

يشترط ألا يكون على الكفيل الثاني (الجديد) أي مخالفات لقانون العمل، مثل التستر أو تأخر جماعي في دفع الأجور وما شابه ذلك.

شروط الحصول على الكفالة

قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط للحصول على الكفالة لكي يتمكن الوافدين من الإقامة والدخول والخروج بكل سهولة، حيث تتمثل في ضرورة الحصول على كفيل سعودي سواء كان هذا الكفيل شخص أو شركة سعودية حيث من خلالهما فقط يمكن للشخص الحصول على الكفالة.

مميزات الكفالة في السعودية

توفر الكفالة السعودية العديد من المميزات التي تسهل على المقيم وتعمل على خدمته، ومن أهم هذه المميزات:

الكفالة تسمح للشخص الذهاب والعودة إلى المملكة بكل حرية كما يشاء مع موافقة الكفيل على ذلك.

الكفالة السعودية تسمح للشخص بشراء سيارة خاصة.

توفر الكفالة للمقيم في المملكة حق الاستفادة من الامتيازات المتعددة والسماح بأداء العديد من الإجراءات في المملكة بسهولة.

وتعمل المملكة العربية السعودية تقديم كل ما بوسعها من أجل خدمة الوافدين والمقيمين على أراضيها من أجل تحسين مستوي المعيشة الخاص بالوافد.

طريقة نقل الكفالة عبر الإنترنت

لدخول إلى الموقع الرسمي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية المقدم من قبل وزارة العمل.

يشترط تسجيل دخول الكفيل وتعبئة بيانات حسابه الشخصي من رقم الهوية وكلمة المرور ومحل الإقامة.

بعد ذلك يجب اختار المنشأة التابعة له، ثم تظهر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ثم يجب اختيار من خلالها نقل خدمة عامل وافد والبحث عن العامل المطلوب نقل كفالته إلى المنشأة الخاصة بالكفيل الجديد، ويتم البحث عن العامل برقم الإقامة الخاص به.

بعد القيام باختيار المنشأة المرغوب في نقل الكفالة إليها، سوف يظهر صفحة جديدة يوجد بها كافة الخدمات المتاحة والتي يمكن من خلالها المستخدم أن ينفذها بصورة إلكترونية.

في نهاية تلك الصفحة يتم البحث عن أيقومه “خدمة نقل عامل وافد”، ومن ثم يتم الضغط عليها.

لم يتم الانتهاء من هذه الصفحة إلا من خلال قيام صاحب المنشأة بالتعهد أنه قد حصل على الموافقة الكتابية من قبل العامل، وأنه سوف يقوم بإتمام إجراءات الإقامة وإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالمكفول، ومن ثم سوف يتم الحصول على موافقة الكفيل السابق الذي كان العامل موجود على كفالته.

بعد القيام بقراءة التعهد ومن ثم التأكد من أن كافة البيانات السابقة صحيحة و تمت بشكل صحيح والموافقة أيضًا على دفع الرسوم المطلوبة إن وجدت مع وجوب مراجعة الجوازات إصدار رخصة إقامة جديدة.

يتم الضغط على أيقونة “إرسال” المدونة في أسفل الصفحة.

وعند الانتهاء من الطلب بنجاح سوف تصلك رسالة رسالة لأخبارك تنص على “تم إرسال طلبك بنجاح وفي انتظار موافقة صاحب العمل الآخر لإنهاء العملية”.

وفي النهاية يجب أن يقوم صاحب العمل القديم بإبداء موافقته على نقل الكفالة بشكل أليكتروني.

سوم نقل الكفالة للمرة الأولى هي 2000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية هي 4000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة هي و6000 ريال سعودي.



وفي نهاية المقالة نكون قد قدمنا بعض المعلومات عن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد والاستفسار عن نقل الكفالة وطريقة نقلها من خلال الأنترنت وشروط نقلها وشروط الحصول عليها ومميزاتها ورسوم نقلها.

