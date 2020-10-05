بعد توهجها.. سينما السودان "ضيف الشرف" في الأقصر

بعدما لفتت الانتباه بقوة في 2019، اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سينما السودان، ضيف شرف دورته العاشرة، التي ستعقد في مارس المقبل.

وكان المخرج السوداني أمجد أبو العلاء فاز بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان البندقية العام الماضي عن فيلمه (ستموت في العشرين)، الذي توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية، كما نال فيلم (حديث الأشجار) للسوداني صهيب قسم الباري جوائز عدة على مستوى العالم.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الأحد، إن اختيار السودان كضيف شرف "جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السوداني في الأعوام القليلة الماضية، كما وكيفا، ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى".

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وتقام الدورة العاشرة من المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة ،في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 بمدينة الأقصر في جنوب مصر.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان إن الدورة الجديدة ستعرض 5 أعمال "تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي" كما سيتم إهداء الدورة لروح الممثل السوداني الهادي الصديق (1948-2020) إضافة لتنظيم ندوة حول السينما السودانية، بحضور عدد من صناعها.

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية آخر مهرجان أقيم في مصر في مارس الماضي، قبل تعليق الأنشطة الجماهيرية وغلق دور السينما والمسارح في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.