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مسئول أمريكي جديد يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

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كشفت فضائية "إن بي سي" الأمريكية اليوم، الإثنين، عن دخول وزير العدل الأمريكي وليام بار للهزل الصحي الاختياري، عقب الإصابات التي ضربت الإدارة الأمريكية بفيروس المستجد "كوفيد-19". 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الخميس بعد فحص سريع لكنه انتظر نتائج الاختبار الثاني.

وأضافت أن ترامب عرف بإصابته بفيروس كورونا، مساء الخميس، قبل ظهوره على قناة "فوكس نيوز"، لكنه لم يكشف عن النتائج.

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وقالت بحسب مصادر في البيت الأبيض إن ترامب فضل انتظار نتيجة الاختبار الثاني الأكثر شمولا ليل الخميس،  وذلك بعدما علم بإصابة أحد كبار مساعديه بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، طالب ترامب أحد كبار مستشاريه أن يبقى الأمر سرا، ولا يفصح عن نتيجة اختباره هو والمقربين منه، قائلا "لا تخبر أحدا".

وبحسب التقارير، علم مدير حملة ترامب الانتخابية بإصابته بالفيروس من خلال الأخبار ووسائل الإعلام. 

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