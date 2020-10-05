عقب تحية أنصاره بالخارج.. ترامب يعود للمستشفى من جديد

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى "والتر ريد" من جديد، عقب تجوله في محيط المستشفى بالسيارة لإلقاء التحية على أنصاره.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الخميس بعد فحص سريع لكنه انتظر نتائج الاختبار الثاني.

وأضافت أن ترامب عرف بإصابته بفيروس كورونا، مساء الخميس، قبل ظهوره على قناة "فوكس نيوز"، لكنه لم يكشف عن النتائج.

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وقالت بحسب مصادر في البيت الأبيض إن ترامب فضل انتظار نتيجة الاختبار الثاني الأكثر شمولا ليل الخميس، وذلك بعدما علم بإصابة أحد كبار مساعديه بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، طالب ترامب أحد كبار مستشاريه بأن يبقى الأمر سرا، ولا يفصح عن نتيجة اختباره هو والمقربين منه، قائلا "لا تخبر أحدا".

وبحسب التقارير، علم مدير حملة ترامب الانتخابية بإصابته بالفيروس من خلال الأخبار ووسائل الإعلام.