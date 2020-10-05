عقب إصابة ترامب.. نتيجة فحص كورونا لـ جو بايدن

أعلنت حملة مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن، اليوم الإثنين، سلبية فحص كورونا له، وذلك عقب المناظرة التي قام بها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية بأن تقدم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.

تأتي هذه النتائج عقب نقل الرئيس الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مساعدي ترامب يحاولون حاليا الترويج بأنه يعاني من أعراض خفيفة، "بسبب علمهم بسعي الرئيس ألا يبدو ضعيفا أو مريضا بشكل خطير".

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وذكرت "سي إن إن" أن ترامب انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لموضوع نقله إلى المستشفى، مبديا قلقه إزاء ما اعتبره "مبالغة" في تقييم خطورة صحته.

بدوره، أزال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إعلاناته السلبية عن ترامب إثر إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وقال جو بايدن في تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية.. يجب أن تكون لحظة أمريكية.. علينا أن نتحد كأمة".