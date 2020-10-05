50 يوما بدون إصابات محلية.. الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم من الخارج.

وبذلك تكون الصين قد سجلت 50 يوما بدون اي إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد.

وقررت بكين التوسع في برنامج يدير لقاحات تجريبية لفيروس كورونا بينما يرسم المطورون الصينيون مسارًا محفوفًا بالمخاطر للسيطرة على الإمدادات العالمية.

Advertisements

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كشف ممثل من مجموعة "China National Biotec Group" المملوكة للدولة في إعلان مفاجئ الشهر الماضي، عن أن مئات الآلاف من الصينيين قد أخذوا بالفعل لقاحين تجريبيين رائدين ضد فيروس كورونا من إنتاج الشركة.

تم صرف الأدوية كجزء من برنامج الاستخدام المحدود الذي بدأ بضجة قليلة من قبل الحكومة الصينية في يوليو. تم إعطاء اللقاحات على الرغم من أن المرحلة النهائية، أو المرحلة 3، حيث لم تكتمل التجارب المصممة لتأكيد الفعالية الشاملة للقاحات.

لا تزال تفاصيل نطاق البرنامج غير واضحة، لكن البيانات الحكومية تشير إلى أن الاستخدام كان مقصورًا في الأصل على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وموظفي الدولة الذين يسافرون إلى الخارج إلى المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك العمل في مشاريع على طول مخطط الاستثمار في البنية التحتية للحزام والطريق في الصين.