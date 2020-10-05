سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 5-10-2020 في البنوك المصرية مقابل العملة المحلية

سعر الريال السعودي اليوم , يَشهد الوسط الاقتصادي تَخبط كبير خاصًة في سوق العُملات والأوراق المالية، بسبب تأثر العالم بانتشار جائحة كورونا، ويتأرجح سعر الريال السعودي ما بين الارتفاع والانخفاض هو الآخر في البنوك المصرية، ويَشهد استقرار في يومي الجمعة والسبت.

الريال السعودي هو أحد العُملات الهامة التي يَحرص الجميع على مَعرفة سعرها كل يوم، حيث يُعادل الريال السعودي الواحد ما يَصل إلى 3.75 دولار أمريكي.

لذا يَرتبط الريال السعودي بالتوتر الذي يَعيشه الدولار منذ انتشار جائحة كورونا، وهذا هو سعر الريال السعودي الذي سُجل في تعاملات اليوم في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 4.18 جنيه 4.21 جنيه البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه 4.21 جنيه بنك مصر 4.11 جنيه 4.21 جنيه بنك البركة 4.12 جنيه 4.27 جنيه بنك الإسكندرية 4.10 جنيه 4.21 جنيه البنك التجاري الدولي 4.09 جنيه 4.21 جنيه أبو ظبي الإسلامي 4.11 جنيه 4.21 جنيه

تَصريحات السعودية على سعر الريال السعودي في البنوك

وسط الأجواء الاقتصادية المُضطربة التي تَعيشها كل البورصات العالمية حرص سيادة مٌحافظ مُؤسسة النَقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، أن يُنوه أن المملكة العربية السعودية مازالت إلى الآن مُحتفظة بقوتها في جميع البنوك.

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بالرغم من استمرار جائحة كورونا، وأن المملكة مازالت تلتزم بصورة تامة بقيامها بربط الريال السعودية بالدولار الأمريكي، وأنه سَيَتم السيطرة على وضع القطاع المالي بوضع بعض الإجراءات الهامة.

والجدير بالذكر أنه صرح عن تَخفيض سعر الفائدة، حتى تَكون إشارة بدء لمٌساعدة المنشآت الصغيرة، والتي من بينها تَخصيص ما يَزيد عن 50 مليار ريال لدعم هذه المُنشآت، بالإضافة للقيام بتَقديم بعض من التسهيلات للحصول على القروض، وتَقديم ما يَصل إلى 16 مُبادرة تَم إتمام منها 90%.

وقال في سياق حديثه بالمؤتمر عن سعر الريال السعودي “نَضمن لكم استقرار سعر الريال، بالإضافة لاستمرار ربط الريال والدولار الأمريكي معًا.

حيث أن السبب الرئيسي الذي حقق استقرار اقتصاد السعودية ووضعها المالي في ظل انتشار جائحة كورونا هو القيام بربط العمل بالدولار”، وأنه من المُقرر حدوث بعض الانكماش الاقتصادي في خلال هذا العام بنسبة تَصل إلى 5% فقط بسبب تَفشي وباء كورونا.