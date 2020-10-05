خسائر فادحة في صفوف جيش أذربيجان بسبب القتال ضد أرمينيا

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس، أن أذربيجان فقدت 17 طائرة عسكرية و14 مروحية، إلى جانب نحو 370 مدرعة، منذ الإقتتال بين أرمينيا وأذربيجان في قرع باغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة وفق ما نقلته روسيا اليوم إنه منذ بداية الأعمال القتالية، تمكنت قوات قره باغ من تدمير 124 طائرة مسيرة، و 14 طائرة هليكوبتر، و 17 طائرة و 368 عربة مصفحة وأربع راجمات صواريخ من طراز سميرتش.

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأرمنية، طوال فترة القتال بأكملها، بلغت خسائر القوات المسلحة الأذربيجانية في الأفراد 3154 شخصا.

وأعلن جهاز الأمن الأرميني، أمس الأحد، إن عدة أشخاص أجانب اعتقلوا بواسطة القوات الارمينية في يريفان للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الأرميني "لقد تلقينا معلومات واقعية عن جمع المواطنين الأجانب للبيانات حول المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية، ونقل الأسلحة، ومواقع الوحدات العسكرية، وكذلك تلك التي تم حشدها بموجب الأحكام العرفية وحجمها.