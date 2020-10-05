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ترامب يعود مجددا إلى المستشفى لاستكمال علاجه من كورونا

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أحمد إسماعيل 2020-10-05 00:45 0 تبليغ

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رغم مغادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مستشفى "والتر ريد"، حيث كان يعالج من فيروس ، الأحد، بعد تحسن حالته، إلا أنه عاد إليها مجددا، بعد ما تبين أنه خرج لتحية أنصاره الذين احتشدوا خارج المستشفى، ثم عاد بعد قليل.

وأوضح "ترامب"، أنه قرر القيام بجولة مفاجئة لتحية أنصاره المتواجدين أمام المستشفى، كما كتب تغريدة، الأحد، على تويتر: "أقدر حقًا ما قدمه كل الأنصار والداعمين خارج المستشفى. الحقيقة أنهم يحبون بلادنا حقًا ويرون كيف نجعلها أعظم من أى وقت مضى".

وجاءت خطوة ترامب بالخروج لدقائق من المستشفى، قبل يوم كامل من الموعد المحتمل لخروجه النهائى، بحسب ما ذكر فريقه الطبى فى وقت سابق.

وكشف الفريق الطبى تفاصيل الحالة الصحية للرئيس، مؤكدا أنها تتحسن، وذلك بعد خضوعه للعلاج من كوفيد-19، بالمركز الطبى العسكرى الذى يعالج به، والواقع بالقرب من العاصمة واشنطن.

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