إصابة 36 عسكريا بقاعدة كورية جنوبية بفيروس كورونا

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين نقلًا عن وزارة الدفاع أن 36 جنديًا وضابطًا في قاعدة عسكرية في بوشيون بكوريا الجنوبية أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا للوكالة، فإن تم إثبات إصابة 36 بالفيروس حتى ليلة أمس، كما يخضع كل أعضاء الوحدة العسكرية لفحوصات فيروس كورونا، للتأكد من خلوهم.

ومن ناحية أخرى، قررت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، إغلاق 9 أحياء من اسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولاية.

وقال كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، إن بلاده لم تكن مستعدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأن خطتها للوباء كانت قائمة على مواجهة نموذج للأنفلونزا.

وأوضح فوتشي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن الولايات المتحدة تأثرت كثيرًا بالوباء، وبشكل سيئ، حتى وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الإصابة به إلى 200 ألف حالة، وحوالي 7 ملايين إصابة.