أخبار عالمية

إصابة 36 عسكريا بقاعدة كورية جنوبية بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين نقلًا عن وزارة الدفاع أن 36 جنديًا وضابطًا في قاعدة عسكرية في بوشيون بكوريا الجنوبية أثبتت إصابتهم بفيروس المستجد "كوفيد-19".

ووفقا للوكالة، فإن تم إثبات إصابة 36 بالفيروس حتى ليلة أمس، كما يخضع كل أعضاء الوحدة العسكرية لفحوصات فيروس كورونا، للتأكد من خلوهم. 

ومن ناحية أخرى، قررت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، إغلاق 9 أحياء من اسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد إصابات "كوفيد-19" في الولاية. 

وقال كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، إن بلاده لم تكن مستعدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأن خطتها للوباء كانت قائمة على مواجهة نموذج للأنفلونزا.

وأوضح فوتشي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن الولايات المتحدة تأثرت كثيرًا بالوباء، وبشكل سيئ، حتى وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الإصابة به إلى 200 ألف حالة، وحوالي 7 ملايين إصابة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 36 عسكريا بقاعدة كورية جنوبية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا