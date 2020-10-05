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الرئيس الموريتاني يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء في الأمير الراحل

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غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط، متوجهًا إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الغزواني يرافقه وفد كبير، يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وبعض نواب البرلمان.

كانت موريتانيا قد أعلنت الحداد على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال الرئيس الموريتاني إن الشيخ صباح كان غيورًا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية.

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