شاهد.. الشرطة البريطانية تعتقل العشرات في حفل زفاف بسبب كورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام الشرطة لحفل زفاف في إحدى الحانات بمدينة برمنجهام البريطانية، وذلك بسبب مخالفة قواعد الإغلاق العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن الشرطة اعتقلت جميع الموجودين في الحانة، والذين بلغ عددهم أكثر من 70 شخصًا، ثم أفرجت عنهم لاحقًا بعد دفع غرامة قدرها ألف جنية أسترليني.

ومساء الأحد، أعلنت هيئة الصحة البريطانية تسجيل نحو 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد رصد خلل فني تسبب في تأخير إدراج نحو 16 ألف حالة في الإحصائيات.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات المسجلة في البلاد التي سجلت يوم 2 أكتوبر 6968 حالة وفي 3 أكتوبر 12872.

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ومع ذلك ذكرت السلطات الصحية البريطانية، الأحد، أن خللا فنيا أدى إلى تأخير إرسال بيانات 15841 فحصا إيجابيا خاصا بفيروس كورونا إلى جهات معنية.

كما أضافت هيئة الصحة البريطانية أنها رصدت 33 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42350 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.