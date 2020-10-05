تمنى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن يتعافى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 على الرغم من العلاقات السيئة بين الزعيمين.
وقال مادورو: "لا نريد إصابة أي شخص، نحن نعرب عن تضامننا الإنساني مع الرئيس الأمريكي، الذي هو عدو لفنزويلا، لكننا نريده أن يتعافى".
قبل ذلك، تمنى العديد من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينج، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وآخرون تعافيًا سريعًا لترامب والسيدة الأولى.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات متكررة على فنزويلا وسط تدهور العلاقات بين واشنطن وإدارة مادورو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد برفقة السيدة الأولى، نقل على إثره إلى مستشفى والتر ريد العسكري، حيث يخضع للعلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق عدو ترامب على إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.