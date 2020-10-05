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تعليق عدو ترامب على إصابته بفيروس كورونا

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تمنى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن يتعافى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابته بفيروس المستجد كوفيد -19 على الرغم من العلاقات السيئة بين الزعيمين.

وقال مادورو: "لا نريد إصابة أي شخص، نحن نعرب عن تضامننا الإنساني مع الرئيس الأمريكي، الذي هو عدو لفنزويلا، لكننا نريده أن يتعافى".

قبل ذلك، تمنى العديد من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينج، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وآخرون تعافيًا سريعًا لترامب والسيدة الأولى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات متكررة على فنزويلا وسط تدهور العلاقات بين واشنطن وإدارة مادورو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد برفقة السيدة الأولى، نقل على إثره إلى مستشفى والتر ريد العسكري، حيث يخضع للعلاج. 

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