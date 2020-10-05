بإجمالي 300619 حالة.. ألمانيا تسجل 1382 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات المصابين المسجلة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619 حالة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق​​​.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالي 264 ألف مريض بعد شفائهم .

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وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، الجمعة، أنها تتوقع أن يتم الموافقة على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوروبا مطلع العام القادم.

وتوقع رئيس معهد بول إيرليخ الحكومي الألماني للقاحات والأدوية، كلاوس سيشوتيك أن يتم الموافقة على اللقاح في أوائل عام 2021، لكنه أشار إلى أن بدء التطعيم باللقاح يمكن ان يستغرق بعض الوقت.

وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أنه وفقًا لآخر البيانات الوكالة الأوروبية للأدوية، فسوف تحصل اللقاحات على ترخيص التسويق في أوروبا مطلع العام المقبل".

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.