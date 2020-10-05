لليوم الخامس..كوريا الجنوبية تسجل أقل من 100 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و164 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد يظل أقل من 100 إصابة لليوم الخامس على التوالي.

ويعزي الاتجاه التنازلي في عدد الإصابات الجديدة بشكل جزئي إلى إجراء عدد أقل من الفحوصات خلال عطلة عيد الشكر، تشوسوك، مقارنة بعدد الفحوصات التي تُجرى في أيام الأسبوع.

ومن المتوقع أن تراقب السلطات الصحية عن كثب وضع كورونا هذا الأسبوع نظرا لعدد الفحوصات القليل وزيادة حركة الناس خلال العطلة.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض أنه من بين الـ73 إصابة الجديدة، كانت هناك 64 إصابة محلية و9 إصابات وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات المحلية من 47 إصابة في اليوم السابق إلى 64 إصابة اليوم.

وبالنسبة للإصابات الوافدة من الخارج، فوصل عددها إلى 9 إصابات، من بينها إصابتان تم تأكيدهما أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، و7 إصابات أخرى أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وجاءت إصابتان من كل من الولايات المتحدة وبولندا وإصابة واحدة من كل من أوزبكستان وروسيا وسوريا وأيرلندا وبريطانيا، وسجل حاملو الجنسية الكورية 7 إصابات، والأجانب إصابتين.

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وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 422 حالة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 75ر1%.

وزاد عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة حالتين ليصل إلى 107 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء 41 حالة عن اليوم السابق إلى 21 ألفا و886.

من جانبه، أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.

ذكر مون ذلك في رسالة على الفيسبوك بمناسبة اليوم الكوري العالمي.

وكتب مون: "لقد أيقظنا فيروس كوفيد-19 على درس يفيد بأنه لا ينبغي أن تكون هناك نقطة عمياء للرعاية الصحية في أي مكان من العالم".

وأضاف أن الحكومة ستشارك تجربة كوريا الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا وستقدم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي من أجل المكافحة المشتركة للأمراض المعدية.

وأشار مون إلى شراكات كوريا الجنوبية مع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتعزيز قدراتها التشخيصية.

يشار إلى أن الكوريين في الخارج يحتفلون باليوم الكوري العالمي في الخامس من أكتوبر، ولم يعقد قادة الجاليات الكورية اجتماعهم السنوي في العاصمة سول لهذا العام خوفا من فيروس كورونا.